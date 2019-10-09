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среда, 09 октября 2019 16:59

"От красоты не осталось и следа" - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас

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&quot;От красоты не осталось и следа&quot; - как больная раком Заворотнюк выглядит сейчас
Внешность Заворотнюк заметно изменилась. Фото: today.ua

Актриса сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк внешне изменилась из-за раковой опухоли в мозгу.

Подробностями поделился портал "Дни.ру".

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Очевидцы видели звезду, когда ту на каталке вывозили из московской клиники, чтобы переправить в медицинский центр для тяжелобольных.

"Ее везли на каталке, голова в платке, огромные темные очки на глазах, но мы рассмотрели, что Заворотнюк сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на нее", - поделились очевидцы наблюдениями.

Недавно Анастасию Заворотнюк выписали из московской больницы, однако она все еще находится в тяжелом состоянии. Актрису увезли из медклиники "Европейский медицинский центр", где она проходила лечение последний месяц. Лечение Анастасии продолжится в другом месте.

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