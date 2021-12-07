От Armani. Николь Кидман очаровала серым нарядом на премьере "Быть Рикардо"

Австралийская актриса 54-летняя Николь Кидман посетила премьеру биографической драмы "Быть Рикардо". Она с коллегами сияла на мероприятии в Лос-Анджелесе.

Кидман позировала перед камерами с испанским актером Хавьером Бардемом, который также сыграл главную роль в фильме.

На красной дорожке кинозвезда предстала в пышном платье серого цвета от бренда Armani Prive.

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Фильм "Быть Рикардо" срежиссировал Аарон Соркин. Кидман сыграла американскую комедийную актрису Люсиль Болл, которая стала популярной благодаря сериалу "Я люблю Люси". Бардему же досталась роль ее мужа Деси Аранаса, с которым Болл и сняла сериал.

Лента рассказывает о неделе из жизни звездных супругов, когда они работали над своим шоу. Тогда же Болл и Аранас переживали кризис, угрожавший их браку и карьере.