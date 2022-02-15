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среда, 16 февраля 2022 01:45

Остапчук с любимой показали кадры долгожданного отпуска на Мальдивах: "Я в раю"
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Ведущий Владимир Остапчук вместе с женой Кристиной улетели в отпуск. Супруги вместе с друзьями отдыхают на Мальдивах.

Семья блогеров активно публикует фото и видео с отдыха в Instagram.

Правда жена Остапчука прилетела на остров раньше ведущего. Несколько дней она отдыхала без любимого.

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Остапчук с женой отдыхают на Мальдивах
Фото: instagram.com/kristygor
Остапчук с женой отдыхают на Мальдивах
Остапчук с женой отдыхают на Мальдивах
Остапчук с женой отдыхают на Мальдивах
Остапчук с женой отдыхают на Мальдивах

Впрочем, встретила мужа с сюрпризом.

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Публикация от kristygor (@kristygor)

"Я не могла просто ждать его в номере, потому что я обожаю сюрпризы и классные эмоции. Вместе с друзьями и самым приветливым персоналом отеля мы устроили ему теплую встречу на этом замечательном острове. Дорогой, я так рада тебя видеть", - написала инфлюенсер под видео .

Сейчас супруги наслаждаются отдыхом на острове, катаются на велосипедах, фотографируют закаты.

"Я в раю. Мы наконец-то вместе проводим отпуск", - написал Остапчук.

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Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ведущий Владимир Остапчук с супругой Кристиной активно занимаются спортом и готовятся к теплому сезону. Своим воркаутом с любимой ведущий поделился в Instagram.

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