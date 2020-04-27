Остапчук нарвался на скандал из-за видео с голыми ногами новой спутницы

Ведучий 35-летний Владимир Остапчук спровоцировал новый скандал вокруг своей персоны.
Он опубликовал в Instagram видео с ногами новоиспеченной спутницы.
Шоумен лежит на полу, а девушка ритмично под музыку двигает обнаженными ногами. Расставляет и сводит их, забрасывает их за голову и на плечи ведущего. Указано, что видео снято на Новопечерских Липках. Остапчук, вероятно, живет там со своей новой девушкой.
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Sunday is a Leg Day ⠀ #гдерука #ногибоги #сделалоперацию #sunday #legday #challenge
Фолловеры осудили Остапчука за неуместные шутки на фоне развода с матерью его 2 детей Еленой Войченко, которая болезненно переживает их разрыв после 12 лет брака.
"Разочарована в Вас! Вашим деткам думаю не очень приятно смотреть это видео!", "Мда. Очень странный быдло-юмор", "Нашел проститутку на улице и радуется, будут иметь что дети смотреть достойный пример отца", "Была уважение когда - нету уважения сейчас. Вы отвратительный", "Фу. Гадость", "Полное разочарование", "Вова, это просто гадость","Вова. это ужасно", "Не мужик а тряпка половая", "Срамота", - написали фолловеры.
К хейтерам присоединилась и певица Оля Полякова.
"Думаю, что это жестоко", - написала Полякова.
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С меня хватит! Я не буду больше готовить!!! ⠀ Примерно так кричал мой внутренний голос после двух недель карантина. ⠀ 1. Отрицание 2. Гнев 3. Торг 4. Депрессия 5. Принятие ⠀ Я прошла все этапы!!! Сейчас у меня принятие!✅ ⠀ Я из тех женщин, которые считают, что готовка это не обуза, это радость, вдохновение и место где мы можем побыть в себе и с собой! В моем мире, мы не обязаны стоять у плиты 24/7 или же если женщина не умеет готовить борщ, то она плохая женщина!!! Нет! Не борщом единым....! ⠀ Проверено ✅ ☺️ ⠀ Моя мама же другого мнения, она обожает кухню, плиту и считает это прямым обязательством женщины! Мы тут часто спорим, в итоге она идёт на кухню печь пирог, а я танцевать либо наслаждаться закатом!😂 ⠀ В любом случае, важно слушать себя и свои желания!💜 ⠀ Сегодня мы с Вами готовили вместе в прямом эфире и я кайфанула, БЛАГОДАРЮ КАЖДОГО кто смотрел и готовил! Вы умнички!🌸 ⠀ А как Вы высчитаете? ⠀ Путь к сердцу мужчины лежит через желудок?#madamnotary #happy #lifestyle #l4l
Новая возлюбленная Остапчука, ноги которой появились в видео, и ради которой Остапчук оставил семью, - это 33-летняя Кристина. В Instagram пишет о себе "танцующий нотариус".
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