Остапчук нарвался на скандал из-за видео с голыми ногами новой спутницы

К хейтерам присоединилась и певица Оля Полякова Фото: instagram.com/vova_ostapchuk/

Ведучий 35-летний Владимир Остапчук спровоцировал новый скандал вокруг своей персоны.

Он опубликовал в Instagram видео с ногами новоиспеченной спутницы.

Шоумен лежит на полу, а девушка ритмично под музыку двигает обнаженными ногами. Расставляет и сводит их, забрасывает их за голову и на плечи ведущего. Указано, что видео снято на Новопечерских Липках. Остапчук, вероятно, живет там со своей новой девушкой.

Фолловеры осудили Остапчука за неуместные шутки на фоне развода с матерью его 2 детей Еленой Войченко, которая болезненно переживает их разрыв после 12 лет брака.

"Разочарована в Вас! Вашим деткам думаю не очень приятно смотреть это видео!", "Мда. Очень странный быдло-юмор", "Нашел проститутку на улице и радуется, будут иметь что дети смотреть достойный пример отца", "Была уважение когда - нету уважения сейчас. Вы отвратительный", "Фу. Гадость", "Полное разочарование", "Вова, это просто гадость","Вова. это ужасно", "Не мужик а тряпка половая", "Срамота", - написали фолловеры.

К хейтерам присоединилась и певица Оля Полякова.

"Думаю, что это жестоко", - написала Полякова.

Новая возлюбленная Остапчука, ноги которой появились в видео, и ради которой Остапчук оставил семью, - это 33-летняя Кристина. В Instagram пишет о себе "танцующий нотариус".