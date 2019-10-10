Осталось 48 часов: что происходит с Заворотнюк

НТВ врачи дают неутешительные новости о жизни Анастасии Заворотнюк

Родных побудило перевезти актрису Анастасию Заворотнюк в другую клинику сильное ухудшение состояние и то, что ее парализовало после долгого лечения.

Специалист по паллиативной помощи онкологического института Гузель Абузарова объяснила, что в случае раковой парализации на счету каждая минута и необходимо немедленно проводить оперативное вмешательство, пишет znaj.

"Действовать нужно очень быстро, так как времени мало - максимум 48 часов. Парализацию можно остановить только при появлении первых признаков. Если она все-таки случилась, то больному можно назначить только паллиативную помощь", - отметила врач и добавила, что ни о какой реабилитацию речь уже идти не может. Больному можно только снимать боль.

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Российская актриса и звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк продолжила лечение в реабилитационной клинике. После выписки из больницы на улице Щепкина в Москве актриса оказалась в медицинском центре, где восстанавливают тяжелобольных.