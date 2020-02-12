Опять не одна: Джамала ждет второго ребенка

Радостную новость артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок с мужем и старшим сыном Эмиром-Рахманом Фото: instagram.com/jamalajaaa/

Украинская певица Джамала во 2 раз станет мамой.

Радостную новость артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок с мужем и старшим сыном Эмиром-Рахманом.

Семейство на фотографии позирует на берегу моря. Видно круглый живот Джамалы. Она прижимается к мужу, который целует ее в макушку, держа на руках сына.

Звезда под публикацией написала трогательную поэзию.

"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

Пристыдил меня,

что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.

И со вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!"- написала Джамала.

Фоловеры порадовались за будущую маму 2 детей. Пожелали наслаждаться беременностью.

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"Поздравляю! Прекрасная новость!", "Пусть беременность и материнство будут в радость", "Супер!", "Поздравляю Вас с этим счастьем", "МАШАЛЛАһ! Поздравляю!", "Поздравляем! Только здоровье! Сейчас это самое главное!","Еще больше счастья в Вашем доме","Молодцы! Поздравляем вас ребята с таким даром, догоняйте нас","Аааа, поздравляю, наслаждайтесь!","Супер! с уважением к вам!","Ого как неожиданно! Поздравляем","Будьте счастливы и здоровы","Мы сами себя делаем счастливыми. Береги себя","Красавица и умничка! Желаю вам счастья!", - пишут поклонники.

Украинская певица Джамала впервые показала совместные снимки с сестрой Эвелиной. Семейные фото артистка разместила в Instagram. На фотографиях видно сходство сестер.