Опять не одна: Джамала ждет второго ребенка

Украинская певица Джамала во 2 раз станет мамой.
Радостную новость артистка сообщила в Instagram, опубликовав нежный снимок с мужем и старшим сыном Эмиром-Рахманом.
Семейство на фотографии позирует на берегу моря. Видно круглый живот Джамалы. Она прижимается к мужу, который целует ее в макушку, держа на руках сына.
Звезда под публикацией написала трогательную поэзию.
"Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
Пристыдил меня,
что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем.
И со вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!"- написала Джамала.
Фоловеры порадовались за будущую маму 2 детей. Пожелали наслаждаться беременностью.
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"Поздравляю! Прекрасная новость!", "Пусть беременность и материнство будут в радость", "Супер!", "Поздравляю Вас с этим счастьем", "МАШАЛЛАһ! Поздравляю!", "Поздравляем! Только здоровье! Сейчас это самое главное!","Еще больше счастья в Вашем доме","Молодцы! Поздравляем вас ребята с таким даром, догоняйте нас","Аааа, поздравляю, наслаждайтесь!","Супер! с уважением к вам!","Ого как неожиданно! Поздравляем","Будьте счастливы и здоровы","Мы сами себя делаем счастливыми. Береги себя","Красавица и умничка! Желаю вам счастья!", - пишут поклонники.
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Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! ⠀ #masallah👀
Украинская певица Джамала впервые показала совместные снимки с сестрой Эвелиной. Семейные фото артистка разместила в Instagram. На фотографиях видно сходство сестер.
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