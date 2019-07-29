"Как 2 капли воды": Джамала впервые показала родную сестру

Фото: @jamalajaaa

Украинская певица Джамала впервые показала совместные снимки с сестрой Эвелиной.

Семейные фото артистка разместила в Instagram.

На фотографиях видно сильное сходство сестер.

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"Спасибо жизни, за такие моменты. У меня нет места силы, но есть человек силы. И это, безусловно, моя семья", - трогательно подписала пост певица.

Пользователи сети засыпали Джамалу комментариями.

"Вы очень хорошие", "очень похожи", "две красавицы", "так круто, когда рядом есть близкие, которые всегда поддержат", "вы такие солнечные", "как две капли воды".

Недавно певица Джамала порадовала поклонников общим треком с электронным проектом Cape Cod (Максим Сикаленко). Композиция получила название "Крок".