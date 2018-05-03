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четверг, 03 мая 2018 17:46

Она сделает из тебя посмешище: принца Гарри предостерегли от бракосочетания с Меган Маркл
21

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Принц Гарри и Мэган Маркл
Фото: Reuters
Принц Гарри и Мэган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл
Принц Гарри и Мэган Маркл

Брат актрисы Меган Маркл, которая выйдет замуж за принца Гарри, написал открытое письмо члену королевской семьи, в котором предостерегал от бракосочетания с ней.

"Чем больше времени проходит, становится понятно, что это будет самая большая ошибка в истории королевских свадеб, - пишет в письме брат Меган Маркл, Томас Маркл. - Очевидно, что Меган Маркл не та женщина, которая тебе нужна. Я поражен, что ты не видишь ту настоящую Меган, которую видит весь мир. Меган пытается войти в роль принцессы, как актриса категории С, которая стареет".

Таким письмом брат поделился с изданием In Touch, которое и опубликовало его.

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Также брат актрисы заверил, что ее отец влез в долги, чтобы воплотить ее мечту быть актрисой, а теперь она отказалась от него и даже не пригласила на свадьбу.

Мужчина заверил, что Меган пытается быть похожей на прицесу Диану.

"А главное, она не пригласила на свадьбу свою семью, вместо этого на церемонии будут ей неизвестные люди. Что скажешь на это? Ты и королевская семья должны покончить сэтой искусственной сказочным свадьбой пока не поздно. Меган до сих пор моя сестра. Она семья. Хочет она этого или нет, ею и останемся ", - говорит Томас Маркл.

Свадьба принца Гарри и звезды экрана запланирована на 19 мая.

dailymail.co.uk
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