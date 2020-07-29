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среда, 29 июля 2020 14:35

Оля Полякова щеголяет длинными ножками
5

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Певица не упускает возможности похвастаться стройной фигурой
Фото: Instagram
Певица не упускает возможности похвастаться стройной фигурой
Певица не упускает возможности похвастаться стройной фигурой
Певица не упускает возможности похвастаться стройной фигурой
Певица не упускает возможности похвастаться стройной фигурой

Певица 41-летняя Оля Полякова не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Звезда публикует фотографии в своем Instagram.

На последней фотографии артистка позирует в сине-красном купальнике в белый горошек. Поклонники Поляковой отметили ее подтянутую фигуру и кубики пресса. Подписчики не смогли пройти мимо этого фото и засыпали певицу комплиментами.

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"На даче. Пошла готовить кабачковую икру", - написала Полякова в Instagram.

Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сексуально позирует на фоне океана. Бежевый раздельный купальник так хорошо подчеркивает ее подтянутую фигуру и шикарные формы, что подписчики не поскупились на комплименты.

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