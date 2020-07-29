Оля Полякова щеголяет длинными ножками

Фото: Instagram

Певица 41-летняя Оля Полякова не упускает возможности похвастаться стройной фигурой. Звезда публикует фотографии в своем Instagram.

На последней фотографии артистка позирует в сине-красном купальнике в белый горошек. Поклонники Поляковой отметили ее подтянутую фигуру и кубики пресса. Подписчики не смогли пройти мимо этого фото и засыпали певицу комплиментами.

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"На даче. Пошла готовить кабачковую икру", - написала Полякова в Instagram.

Анна Седокова опубликовала фотографию, на которой сексуально позирует на фоне океана. Бежевый раздельный купальник так хорошо подчеркивает ее подтянутую фигуру и шикарные формы, что подписчики не поскупились на комплименты.