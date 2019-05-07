Оля Полякова обвинила Кети Перри в плагиате

Украинская артистка Оля Полякова обвинила американскую певицу Кети Перри в плагиате образа "женщина-люстры". Перри появилась в таком наряде на красной дорожке Met Gala 2019.
На странице в соцсети столичная знаменитость выразила свое недовольство.
"Ну и наша самая любимая рубрика. Кети золотая ручка", - подписала пост Полякова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полякова получила именную звезду на Площади славы
Подписчики украинской певицы встали на защиту Кети Перри:
"Только она приглашена на Met Gala 2019, а вы — нет", "ну видно же, что у Поляковой люстра в гостиную, а у Кети — в спальню. Никакого плагиата", "Оля — жалкая пародия, Кети — непотворимый оригинал".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно Олю Полякову возмутило шоу "Холостяк" из-за сексизма и патриархального цинизма.
Комментарии