Оля Полякова обвинила Кети Перри в плагиате

Олю Полякову возмутил образ Кети Перри на Met Gala 2019. Фото: rbc.ua

Украинская артистка Оля Полякова обвинила американскую певицу Кети Перри в плагиате образа "женщина-люстры". Перри появилась в таком наряде на красной дорожке Met Gala 2019.

На странице в соцсети столичная знаменитость выразила свое недовольство.

"Ну и наша самая любимая рубрика. Кети золотая ручка", - подписала пост Полякова.

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Подписчики украинской певицы встали на защиту Кети Перри:

"Только она приглашена на Met Gala 2019, а вы — нет", "ну видно же, что у Поляковой люстра в гостиную, а у Кети — в спальню. Никакого плагиата", "Оля — жалкая пародия, Кети — непотворимый оригинал".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 7 Май 2019 в 1:39 PDT

Недавно Олю Полякову возмутило шоу "Холостяк" из-за сексизма и патриархального цинизма.