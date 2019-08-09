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пятница, 09 августа 2019 13:56

Оля Цибульская впервые за 5 лет супружеской жизни показала лицо мужа

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Украинская певица Оля Цибульская ошеломила сеть снимком с мужем, на котором впервые показала его лицо.

Снимок в Instagram звезда выставила по случаю годовщины.

Пара празднует 5 лет супружеской жизни - "деревянную" свадьбу.

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Автор: @cybulskaya
  Оля Цибульская впервые показала лицо мужа
Оля Цибульская впервые показала лицо мужа

На черно-белом селфи видно улыбающуюся Цибульскую и часть лица ее мужа

"Никакого секрета семейного счастья нет. Потому что в каждом гнезде свои законы и свои правила. Главное - чувства и говорить по очереди, чтобы успевать слышать. Чтобы понять причину - надо смотреть на результат. Нашему сыну уже 4 года и это лучший Нестор на свете. Мусик, ты меня до сих пор бесишь и я точно знаю, что это любовь", - трогательно подписала совместное фото Оля.

Пользователи сети наперебой начали приветствовать исполнительницу.

"Поздравляю, счастья вам и вашей семье", "Вы такие хорошие", "Красивое имя у сына", "Желаю отпраздновать бриллиантовую свадьбу", - пишут они.

Специально для Украины Оля Цибульская, Фагот, Саша Педан и Анита Луценко озвучили детскую сказку от студии Warner Bros.

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