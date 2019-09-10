Оля Цибульская едва не поплатилась жизнью во время фотосессии

Украинская певица Оля Цибульская чуть не поплатилась жизнью во время стильной фотосессии.
Звезда рассказала подробности в Instagram.
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По словам Цыбульской, инцидент произошел во время съемок для журнала "Натали".
Фотосессия проходила на крыше ЦУМа, с которой чуть не упала.
Съемка длилась более 3 часов под палящим солнцем на 7 этаже. Артистке стало плохо и она чуть не потеряла сознание.
Несмотря на инцидент, Цибульская смогла продолжить работу. Результатом работы стали яркие фото для обложки журнала.
В прокат выходит новый детский мультфильм "Смолфут". Специально для Украины Оля Цибульская, Фагот, Саша Педан и Анита Луценко озвучили детскую сказку от студии Warner Bros.
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