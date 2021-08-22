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воскресенье, 22 августа 2021 12:01

Ольге Сумской - 55: какие таланты раскрывает известная актриса
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Автор: facebook.com/osumska
  22 августа Ольга Сумская празднует свое 55-летие
22 августа Ольга Сумская празднует свое 55-летие

Сегодня, 22 августа, украинской актрисе Ольге Сумской исполняется 55 лет.

При актерскую карьеру, выдающиеся роли, личную жизнь и секреты красоты, читайте в материале Gazeta.ua

Актерский дебют и лучшие роли

Ольга Сумская родилась в семье актеров Львовского академического театра имени Ивана Франко Вячеслава Сумского и Анны Опанасенко-Сумской. Будущая звезда дебютировала на сцене в пятилетнем возрасте, получив эпизодическую роль в спектакле родителей "Дженни Герхардт". Вообще, Ольга и ее старшая сестра Наталья часто проводили время в театре и это повлияло на выбор профессии.

Автор: facebook.com/osumska
  Наибольшую популярность актрисе принесла главная роль в сериале «Роксолана»
Наибольшую популярность актрисе принесла главная роль в сериале «Роксолана»

Ольга Сумская закончила Киевский институт театрального искусства имени Ивана Карпенко-Карого. 1983 году красавица впервые появилась на киноэкране в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". В 1988 году становится актрисой труппы Театра русской драмы имени Леси Украинский, где работала до 2006 года.

Но наибольшую известность актрисе принесла главная роль в сериале "Роксолана". Телевизионная драма была представлена в ​​1996 году телеканалом УТ-1 и молниеносно сделала Сумскую национальным секс-символом.

Сейчас фильмография Ольги Сумской состоит из сотен наименований ТВ-проектов, фильмов, сериалов и спектаклей. К самым популярным телеработам с участием Сумской можно отнести "Я - кукла", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Бездельник", "Женская логика", "Золушка", "Новогодний детектив", "Право на любовь", "Богдан Зиновий- Хмельницкий", "Звездные каникулы", "За двумя зайцами", "Странное Рождество", "Тайна святого Патрика", "Тени незабытых предков", "Две матери", "С меня хватит", "Возвращение", "Последний Москаль", "Тигроловы".

Личная жизнь

Автор: facebook.com/osumska
  Виталий Борисюк признавался, что влюблен в Сумскую со студенческих лет
Виталий Борисюк признавался, что влюблен в Сумскую со студенческих лет

В мае этого года звездные супруги Ольга Сумская и Виталий Борисюк отпраздновали 25-летие брака. Борисюк признавался, что влюблен в Сумскую со студенческих лет. Однако первым мужем Ольги стал актер Евгений Паперный. Какое-то время Сумская, Паперный и Борисюк составляли любовный треугольник. Развод с Паперным стал сложным периодом в жизни актеров. Тем более, от первого мужа Ольга родила дочь Антонину.

От Виталия Борисюка звезда имеет дочь Анну.

Секрет нестареющей красоты

Автор: facebook.com/osumska
  Иногда Сумская делится со своими поклонниками, какие маски наносит на лицо
Иногда Сумская делится со своими поклонниками, какие маски наносит на лицо

На своих страницах в соцсетях Сумская часто щеголяет яркими снимками. Иногда она делится со своими поклонниками, какие маски наносит на лицо, а также не скрывает, что делает уколы красоты и была бы не против привести в порядок подбородок и подтянуть область груди.

Фанаты часто спорят, обращалась ли звезда к услугам пластического хирурга. Однако Сумская уверяет, что ее удачные фото - результат макияжа и выгодного ракурса.

Писательский и кулинарный таланты

Автор: facebook.com/osumska
  Актриса не скрывает свой кулинарный талант
Актриса не скрывает свой кулинарный талант

Ольга Сумская не раз демонстрировала свои кулинарные шедевры, которыми угощает своих родных и друзей. Лучшие рецепты она решила упорядочить и выпустила собственную кулинарную книгу "Готовим вместе".

Также Сумская написала автобиографическое произведение, в котором рассказывает о проектах, в которых снималась, о семейных отношениях и комментирует слухи о своей внешности.

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В 2006 году Ольга Сумская баллотировалась в депутаты Киевсовета от блока "Киев - Европейская столица" и самовыдвиженцем на пост мэра Киева. В феврале 2012 года подписалась под письмом против бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко.

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Дата
22
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