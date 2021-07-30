 
Ексклюзивы
1/5
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
"Украине нужна новая индустриализация на основе современных технологий" - экономист
Просмотров: 9
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Украину охватят дожди и жара - синоптики разочаровали прогнозом на неделю
Просмотров: 558
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
В Украине исчезают бабочки. Нашли причину
Просмотров: 900
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
"Дефолт не грозит" - банкир о шансах на транш от МВФ
Просмотров: 216
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
"Пути в Раду больше не будет": почему распадается "Голос"
Просмотров: 837
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Просмотров: 684
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Что не так с соцопросом об "одном народе" с россиянами: объясняет эксперт
Просмотров: 585
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
"Империя должна исчезнуть" - Муждабаев о будущем России
Просмотров: 486
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Не всякий стол подходит. Как выбрать мебель для празднования дома
Просмотров: 189
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1440
Фото
Все фото
5
9
5
5
6
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
&quot;Надоело вас лечить&quot; - Полякова в мини-бикини разгромила хейтеров
"Надоело вас лечить" - Полякова в мини-бикини разгромила хейтеров
Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом
Мисс идеальная грудь похвасталась спортивным телом
Видео
Все видео
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Ахеджакова ответила на обвинения в "неэтичности, хамстве и оскорблении ветеранов"
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Грузинский "поющий футболист" выпустил украиноязычный альбом
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
Экс-участницу "Голосу країни" на новый трек вдохновили мольфары
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
"Бей меня! Ты ж мужик!", - украинский актер устроил драку на дороге
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Первое фото в Instagram после воссоединения: Джей Ло с Аффлеком нежно позировали на вечеринке
Интервью
1/5
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 1440
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1719
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
"В Днепре и Харькове уже полные госпитали раненых" - эксперт о годе перемирия
1 Просмотров: 1782
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
Просмотров: 1296
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
"Бьешься о стену и теряешь сознание. Я буду делать искусственное дыхание"- пилот рассказал о курьезах во время полетов
Просмотров: 486
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2021
Просмотров: 504
Одна гривня і 70 копійок
Дорогою додому завжди заходжу в супермаркет поряд із черкаською квартирою. У спеку купую холодний чай. На нього мене підсадила ще мати. У магазині ...
пятница, 30 июля 2021 12:42

Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности
5

  Комментировать

Актриса 54-летняя Ольга Сумская поделилась архивным фото. Звезда показала откровенную фотосессию, которую устроила 19 лет назад.

На опубликованном в Instagram снимке артистка позировала беременной второй дочкой Анной. Голое тело прикрыла легкой накидкой. Эту фотографию сделала в 35 лет.

"2002 год. Беременная Аней", - коротко подписала фото Сумская.

Ольга Сумская поделилась архивным снимком, на котором позирует голой и беременной
Фото: instagram.com/olgasumska
Актриса поразила сеть пикантным снимком
Актриса поразила сеть пикантным снимком
Актриса с мужем Виталием Борисюком и их дочерью Анной
Актриса поразила сеть пикантным снимком

Подписчики актрисы выразили восхищение пикантным снимком в комментариях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шесть лет в браке: Дмитрий и Ирина Монатики поделились архивными фото

"Красивая до невозможности", "Думала, это свежее фото", "Смелое фото для 2002 года. Вы, наверное первая актриса, которая чувствует прогресс времени. Это уже потом стало модным фотографироваться беременным женщинам".

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск. Пара отдыхает в египетской Хургаде. Там супруги совместили отдых и празднование дня рождения Борисюка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

Арбитру привиделся гол в финале Кубка мира

Создали Украинскую военную организацию

Украинские военные освободили город на Донбассе

Самое читаемое
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
По магазину разгуливал мужчина в футболке с гербом РФ. Чем все закончилось
 Просмотров: 15040
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
Гороскоп на 29 июля: какие знаки имеют уникальный шанс изменить свою жизнь
 Просмотров: 11763
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки
Насиловали и убили: нашли тело 6-летней девочки Просмотров: 7002
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
Авиакатастрофа под Коломыей: погиб известный летчик и трое иностранцев
3
 Просмотров: 6615
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
 Просмотров: 5211
Знаменитости
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе
Скандальная Лобода соскучилась по Украине: певица подтвердила концерт в Одессе Просмотров: 198
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд: подробности скандала
Скарлетт Йоханссон подала на Disney в суд: подробности скандала Просмотров: 270
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
Самая популярная блогер Украины похвасталась соблазнительными формами на Мальдивах
9
 1 Просмотров: 4203
Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
Эшли Грэм подчеркнула беременный живот трендовым платьем
5
 Просмотров: 693
Фигуры - огонь: как выглядят в купальниках украинские участницы Олимпиады
Фигуры - огонь: как выглядят в купальниках украинские участницы Олимпиады
11
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
15
Украина собирается купить корабль, не приспособленный для защиты черноморского побережья - эксперт
6
Зеленский и Байден будут говорить на повышенных тонах - Арахамия
4
Год делу "вагнеровцев": как в Офисе Зеленского "слили" спецоперацию
3
"Государственник? Гопник с райончика" - сети возмутил Арахамия
2
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Голосов: 43376
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть