Ольга Сумская захватила сеть интимным снимком 19-летней давности

Актриса 54-летняя Ольга Сумская поделилась архивным фото. Звезда показала откровенную фотосессию, которую устроила 19 лет назад.

На опубликованном в Instagram снимке артистка позировала беременной второй дочкой Анной. Голое тело прикрыла легкой накидкой. Эту фотографию сделала в 35 лет.

"2002 год. Беременная Аней", - коротко подписала фото Сумская.

Фото: instagram.com/olgasumska

Подписчики актрисы выразили восхищение пикантным снимком в комментариях.

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"Красивая до невозможности", "Думала, это свежее фото", "Смелое фото для 2002 года. Вы, наверное первая актриса, которая чувствует прогресс времени. Это уже потом стало модным фотографироваться беременным женщинам".

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск. Пара отдыхает в египетской Хургаде. Там супруги совместили отдых и празднование дня рождения Борисюка.