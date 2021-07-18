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воскресенье, 18 июля 2021 15:26

Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже

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Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Супруги отдыхают в Египте. Фото: ua.news

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск.

Пара отдыхает в Хургаде, Египет. Там супруги совместили отдых и празднование дня рождения Борисюка, сообщает ТСН.

По случаю 58-летия мужа Сумская устроила ему настоящий сюрприз. Когда Виталий утром проснулся, его на террасе ждал вкусный завтрак.

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"С днем ​​рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте", - сообщила актриса.

Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Британская супермодель Деми Роуз захватила подписчиков новыми снимками. Звезда предстала в пикантном образе. Она надела красочный купальник, который подчеркнул ее пышные формы.

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18
июля

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