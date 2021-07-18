Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже

Украинская актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком отправилась в отпуск.
Пара отдыхает в Хургаде, Египет. Там супруги совместили отдых и празднование дня рождения Борисюка, сообщает ТСН.
По случаю 58-летия мужа Сумская устроила ему настоящий сюрприз. Когда Виталий утром проснулся, его на террасе ждал вкусный завтрак.
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"С днем рождения, любимый! Будь счастлив, наш родной! Яркий, праздничный день начался в райском месте", - сообщила актриса.
Накануне Ольга в бикини и парео вместе с любимым устроили зажигательные танцы прямо на пляже.
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