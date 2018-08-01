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среда, 01 августа 2018 13:09

Олег Винник собрался покорить Говерлу

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Олег Винник собрался покорить Говерлу
Олег Винник рассказал о своем спортивном режиме Фото: канал "Україна"

В эфире канала "Украина" вышел спецвыпуск программы "Зірковий шлях" с неизменными ведущими Александром Скичко и Аленой Винницкой, посвященный юбилейному дню рождения украинского певца Олега Винника. Артист дал эксклюзивное интервью, в котором, в частности, поделился секретами похудения.

По словам Олега Винника, в его команде спортом занимаются все: "Бывает, бегаем вместе, собирается иногда 5-6 человек. В спортзал ходят еще мои водители, а когда в горы поднимаемся, то собирается вообще много людей. Между прочим, хотим как-то подняться на Говерлу".

Журналисты "Зіркового шляху" также узнали, что персональный тренер артиста ездит с ним даже на гастроли. Так, в каждом городе тренер находит удобные для певца зал или площадку на свежем воздухе и продумывает программу занятий.

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Кроме того, певец также поделился секретом, как сбросить лишние килограммы: "Первое – это ежедневные тренировки, ну, а второе – нужно закрыть рот (смеется) и меньше кушать".

Напомним, в эфире телеканала "Украина" вышел спецвыпуск программы "Зірковий шлях", в котором популярный украинский певец Олег Винник впервые после смерти матери откровенно ответил на вопросы журналистов.

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