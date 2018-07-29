Олег Винник собрал стадион в Одессе

Фото: Виктор Окремов

28 июля Всеукраинский гастрольный тур Олега Винника "Ты в курсе" встречала Южная Пальмира. Концерт состоялся на одном из новейших в Европе стадионе "Черноморец" и отличался от всех предыдущих выступлений музыканта новым световым оформлением. Креативная команда технического персонала и осветителей по-новому подошла к разработке сценического освещения и спецэффектов, что сделало шоу Олега Винника уникальным и незабываемым.

"В Одессе публика не будет аплодировать только потому что ты – артист. Изначально зритель оценивает. Признаться, мне тоже когда-то пришлось завоевывать любовь одесситов. Бог дал заслужить их уважение. Но многие коллеги меня поддержат: собрать стадион в Одессе – непросто", - отметил исполнитель.

Кроме того, Винник поделился интересными подробностями концерта:

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"Когда я начал петь "Вовчицю", на небе вышла луна размером с "паляницю". Это настолько было мистически. Впервые во время моего выступления на стадионе появилась полная луна", - сказал артист.

Свой гастрольный тур Олег Винник продолжит во второй половине августа на стадионах Кропивницкого, Сум и Ровно. Затем певец даст дополнительные концерты в Черновцах и Житомире, а позже отправится в южные и восточные регионы Украины.