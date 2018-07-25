Олег Винник рассказал, как относится к своему возрасту

Олег Винник

Певец года по версии премии "Золотая жар-птица" Олег Винник украсил обложку "Теленедели".

31 июля Олег Винник отметит 45-летний юбилей. Как артист относится к этой дате, знаком ли с кризисом среднего возраста и что думает об уколах красоты, певец рассказал в эксклюзивном интервью еженедельнику "Теленеделя".

"Я никогда не думал о том, что год от года старею. Наоборот – наслаждаюсь каждым днем. Скажу больше: меня никогда не посещали мысли о том, как было бы прекрасно вернуться на 10 или 20 лет назад. Неинтересно проживать по-другому то, что уже было. Принимаю как дар каждый год, потому что это новый опыт. Так что нет – не страдаю по этому поводу. У меня все классно!", - заявил Винник.

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"Если уколы красоты позволяют человеку комфортнее себя чувствовать, почему нет? Хотя здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и использование кремов – это, мне кажется, более приемлемый вариант. Ботокс и подтяжка лица все равно заметны. Смотрю на своих коллег по шоубизу – и сразу вижу, кто был у пластического хирурга, а кто к жизни относился умнее", - отмечает певец

Кроме того, в откровенной беседе с журналистами музыкант признался, каких радостей жизни лишает популярность и почему он не готов бросить сцену.

"Самое главное – нет возможности видеться с родными. Шоу-бизнес очень затягивает, назад дороги нет. Понятно, что можно взять – и все бросить. Но когда понимаешь, какими будут последствия, сколько всего может рухнуть за тобой, не можешь себе позволить остановиться. Ведь есть большая команда, которая от меня зависит", - говорит артист.

28 июля певец продолжит всеукраинский тур "Ты в курсе" на одесском стадионе "Черноморец". А осенью музыкант снова вернется в Беларусь с сольными концертами. Выступления Олега Винника в Бресте и Минске запланированы на 16 и 17 ноября соответственно.