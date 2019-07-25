Олег Винник сменил имидж. Совсем немного, но "волчицы" всё видят

Олег Винник удивил неожиданной сменой имиджа. Фото: @olegg.vynnyk

Украинский певец и секс-символ среди женщин Олег Винник удивил сеть неожиданной сменой имиджа.

Снимок, на котором мужчина появился без бороды, разместил в Instagram.

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Фото Винник сделал сидя в бассейне. Длинную шевелюру он заколол на затылке.

"С бородой или без?", - спросил фолловеров знаменитость.

Снимок вызвал небывалый ажиотаж среди подписчиков Винника.

"С бородой неприятно целоваться", "я в шоке, Олег, тебе так идет", "легкая небритость вам к лицу", "вы супер и с бородой, и без", "а мне вы нравитесь без рубашки, на бороду плевать" , "вы и так самый красивый мужчина на планете".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 25 Июл 2019 в 1:27 PDT

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