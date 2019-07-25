Олег Винник сменил имидж. Совсем немного, но "волчицы" всё видят

Украинский певец и секс-символ среди женщин Олег Винник удивил сеть неожиданной сменой имиджа.
Снимок, на котором мужчина появился без бороды, разместил в Instagram.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Винник рассказал, покинет ли сцену ради политики
Фото Винник сделал сидя в бассейне. Длинную шевелюру он заколол на затылке.
"С бородой или без?", - спросил фолловеров знаменитость.
Снимок вызвал небывалый ажиотаж среди подписчиков Винника.
"С бородой неприятно целоваться", "я в шоке, Олег, тебе так идет", "легкая небритость вам к лицу", "вы супер и с бородой, и без", "а мне вы нравитесь без рубашки, на бороду плевать" , "вы и так самый красивый мужчина на планете".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Недавно украинский секс-символ Олег Винник украсил собой обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.
Комментарии