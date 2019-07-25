Олег Винник сменил имидж. Совсем немного, но "волчицы" всё видят

 
Ексклюзивы
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2700
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5374
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 711
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3357
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 918
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1828
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1881
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6453
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
Без Тимошенко и Палицы - "Слуга народа" имеет список кандидатов на пост премьера
5 Просмотров: 9585
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
В "Голосе" рассказали, с кем могут пойти на коалицию
1 Просмотров: 3330
Фото
Все фото
7
11
10
6
3
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Едва прикрывает грудь: звезды показали, как носить самые трендовые купальники лета 2019-го
Едва прикрывает грудь: звезды показали, как носить самые трендовые купальники лета 2019-го
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта &quot;Мост дружбы&quot;
Анна Тринчер, Ольга Сумська: селебрити снялись в необычных образах для фотопроекта "Мост дружбы"
У Рианны появился маленький двойник
У Рианны появился маленький двойник
&quot;Секса не хватает&quot; - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети
"Секса не хватает" - Тина Кароль засветила откровенные фото в сети
Видео
Все видео
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
"Если хочешь стать знаменитым, вероятно, тебя тр*хнут" - самые известные цитаты Рутгера Хауэра
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Фашисты, ждите реванша: таксист набросился на Янину Соколову
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Соблазнительное белье и голышом в ванной: Каменских и Потап откровенно рассказали о своих чувствах
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 2700
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 909
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2439
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1134
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 18
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
четверг, 25 июля 2019 15:16

Олег Винник сменил имидж. Совсем немного, но "волчицы" всё видят

  Комментировать
Олег Винник сменил имидж. Совсем немного, но &quot;волчицы&quot; всё видят
Олег Винник удивил неожиданной сменой имиджа. Фото: @olegg.vynnyk

Украинский певец и секс-символ среди женщин Олег Винник удивил сеть неожиданной сменой имиджа.

Снимок, на котором мужчина появился без бороды, разместил в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Винник рассказал, покинет ли сцену ради политики

Фото Винник сделал сидя в бассейне. Длинную шевелюру он заколол на затылке.

"С бородой или без?", - спросил фолловеров знаменитость.

Снимок вызвал небывалый ажиотаж среди подписчиков Винника.

"С бородой неприятно целоваться", "я в шоке, Олег, тебе так идет", "легкая небритость вам к лицу", "вы супер и с бородой, и без", "а мне вы нравитесь без рубашки, на бороду плевать" , "вы и так самый красивый мужчина на планете".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

Недавно украинский секс-символ Олег Винник украсил собой обложку карт Digital Skin от ПриватБанка.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олег Винник сменил имидж. Совсем немного, но "волчицы" всё видят». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июля

Украинцы разгромили 3 полка россиян

Убили брата лидера украинских националистов

Рада обрала гетьмана

Самое читаемое
&quot;Где этот мальчик?&quot; - журналиста возмутил тон Зеленского
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского 11 Просмотров: 39112
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
Невиданная роскошь: показали фотографии с бала Романовых
16
 Просмотров: 33986
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 33390
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 23836
Раду откроет партия кума Путина
Раду откроет партия кума Путина 1 Просмотров: 21637
Знаменитости
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
7
 Просмотров: 19514
Анна Седокова похвасталась пышной грудью в серебристом бикини
Анна Седокова похвасталась пышной грудью в серебристом бикини Просмотров: 198
Едва прикрывает грудь: звезды показали, как носить самые трендовые купальники лета 2019-го
Едва прикрывает грудь: звезды показали, как носить самые трендовые купальники лета 2019-го
11
 Просмотров: 10431
Округлый живот под майкой: Энн Хэтэуэй забеременела
Округлый живот под майкой: Энн Хэтэуэй забеременела Просмотров: 684
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
Тейлор Свифт&Ариана Гранде: названы номинанты Video Music Awards-2019
 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
11
"Где этот мальчик?" - журналиста возмутил тон Зеленского
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
6
Савченко спалила своє фото у багатті
3
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
2
"Никаких потрясений не будет" - Гройсман обещает стабильность, но хочет быстро уйти из правительства
Голосов: 36540
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua