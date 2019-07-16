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вторник, 16 июля 2019 16:12

Олег Винник рассказал, покинет ли сцену ради политики

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Олег Винник рассказал, покинет ли сцену ради политики
Олег Винник рассказал о политических планах. Фото: glamurchik.tochka.ne

Украинский певец и секс-символ Олег Винник прокомментировал слухи о том, что он идет в политику.

О политическом буме артист рассказал в передаче "С Днем рождения, Украина" на телеканале "Украина"

По словам певца, он не может позволить себе таких легкомысленных поступков.

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"Решение о том, идти ли в политику, нужно принимать очень ответственно и взвешенно. Сейчас я себе не могу такого позволить - это не мое. Я занимаюсь своим делом и доволен тем, что делаю сегодня", - признался Олег Винник за кулисами шоу.

Звезда говорит, что его решение может измениться со временем.

"Если я почувствую, что смогу что-то сделать и с моей помощью что-то может измениться, то я это сделаю. А всем коллегам, которые сейчас пошли в Раду, хочу напомнить об ответственности: нечестных не прощают на сцене, а в политике - тем более ", - отметил артист.

Традиционно ко Дню Независимости певец Олег Винник готовит подарок своим слушателям. Во время съемок праздничного шоу "С Днем рождения, Украина!", Которое телеканал "Украина" покажет 24 августа, певец презентовал новую песню.

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