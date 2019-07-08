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понедельник, 08 июля 2019 23:06

Олег Винник рассказал, какие женщины ему нравятся

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Автор: пресс-служба
  Олег Винник сыграл 7 концертов за рубежом
Олег Винник сыграл 7 концертов за рубежом

Единственный мужской номер 2019 года редакция журнала "Натали" посвятила певцу Олегу Виннику. Артист появился на обложке июльского номера.

Специально для эксклюзивного выпуска Винник принял участие в романтической фотосессии на яхте, поделился свежими новостями своей творческой жизни и откровенно ответил на вопросы о женщинах.

"Свой первый европейский тур мы начали с Вильнюса, проехали по Германии и закончили в Праге. Тур был небольшой – семь концертов, но все прошло успешно и продуктивно. Хотя и непросто, потому что приходилось давать по три концерта подряд. И каждый день – переезды по 500-600 километров. Триумфом и завершающей жирной точкой стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально "разорвало". Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на две тысячи человек пели, танцевали, кричали. В Украине в рамках стадионного тура отыграли 13 потрясающих концертов. В августе продолжим, первым делом выступим на Арене Львов", - рассказал Винник.

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Кроме того певец признался, что нужно женщине, чтобы ему понравиться.

Автор: пресс-служба
  Олег Винник сыграл 7 концертов за рубежом
Олег Винник сыграл 7 концертов за рубежом

"Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает", - подчеркнул Олег.

Недавно Олег Винник, который всегда скрывал личную жизнь от публики, впервые показал жену.

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