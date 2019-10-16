Олег Винник озвучил имя будущей дочери

Олег Винник выступил в Запорожье. Фото: пресс-служба

Недавно певец Олег Винник выступил в запорожском Дворце спорта "Юность" с программой "Роксолана". Несмотря на то, что жители Запорожья в этот день отмечали День города и на улицах проходило множество праздничных мероприятий, концертный зал был переполнен поклонниками артиста.

Винник традиционно исполнил хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе" и, не так давно вышедшие композиции "Ты в курсе", "Роксолана", "Пчела Майя". Также певец исполнил новую балладу "Сльози на землі".

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В Запорожье Винник посетил областной центр социально-психологической реабилитации детей. Встреча проходила в формате детской пресс-конференции. Ребята интересовались, когда Олег написал свою первую песню, какую музыку слушает, есть ли у него домашние животные. В ответе на вопрос о любимом женском имени исполнитель вспомнил ряд своих знаменитых хитов, а во время автограф-сессии удивил признанием: "Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна".

Автор: пресс-служба Олег Винник выступил в Запорожье

Помимо концертов в туре Винник активно занимается спортом, о чем свидетельствуют видеоролики в его Instagram.

В рамках осенней части тура Олег Винник дал 7 аншлаговых концертов в центральных и восточных областях Украины. Следующими программу "Роксолана" услышат жители Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Херсона, Умани и Белой Церкви. Кульминацией тура станет концерт в столичном Дворце спорта, запланированный на 21 ноября.