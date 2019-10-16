Олег Винник озвучил имя будущей дочери

 
Ексклюзивы
1/5
7% падения для Зеленского это еще очень позитивно - социолог
7% падения для Зеленского это еще очень позитивно - социолог
Просмотров: 513
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 1872
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 2952
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1413
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4482
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2754
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы хотели утопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 918
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
2 Просмотров: 6147
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 1071
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 288
Фото
Все фото
4
5
10
3
5
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
Назвали самую красивую женщину в мире
Назвали самую красивую женщину в мире
Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление
Близкие Анастасии Заворотнюк сделали важное заявление
Дженнифер Лопес снялась в соблазнительной фотосессии для нового сингла
Дженнифер Лопес снялась в соблазнительной фотосессии для нового сингла
Видео
Все видео
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
"За 2 дня у нас был миллион. Мы были в шоке" - группа NZK о скандальном хите "На Даху Я"
Песня Guns N 'Roses собрала 1 млрд просмотров на YouTube
Песня Guns N 'Roses собрала 1 млрд просмотров на YouTube
Гайтана рассказала, как "присела" на наркотики
Гайтана рассказала, как "присела" на наркотики
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Представительница Украины на "Детском Евровидении-2019" выпустила клип
Назвали первых участников Евровидения-2020
Назвали первых участников Евровидения-2020
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 3726
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6957
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1566
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 837
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 октября 2019
Просмотров: 846
Рейчел із Грузії
— Уявляєш, батьку, — донька ділиться враженнями від перебування в таборі в Бельгії. — Тут є дівчина Рейчел. Її батько — ...
среда, 16 октября 2019 22:49

Олег Винник озвучил имя будущей дочери

  Комментировать
  Олег Винник выступил в Запорожье. Фото: пресс-служба
Олег Винник выступил в Запорожье. Фото: пресс-служба

Недавно певец Олег Винник выступил в запорожском Дворце спорта "Юность" с программой "Роксолана". Несмотря на то, что жители Запорожья в этот день отмечали День города и на улицах проходило множество праздничных мероприятий, концертный зал был переполнен поклонниками артиста.

Винник традиционно исполнил хиты "Нино", "Счастье", "Вовчиця", "Плен", "Як жити без тебе" и, не так давно вышедшие композиции "Ты в курсе", "Роксолана", "Пчела Майя". Также певец исполнил новую балладу "Сльози на землі".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Перед смертью родители Олега Винника ни разу не были на концерте сына

В Запорожье Винник посетил областной центр социально-психологической реабилитации детей. Встреча проходила в формате детской пресс-конференции. Ребята интересовались, когда Олег написал свою первую песню, какую музыку слушает, есть ли у него домашние животные. В ответе на вопрос о любимом женском имени исполнитель вспомнил ряд своих знаменитых хитов, а во время автограф-сессии удивил признанием: "Если Бог подарит мне девочку, назову ее Жанна".

Автор: пресс-служба
  Олег Винник выступил в Запорожье
Олег Винник выступил в Запорожье

Помимо концертов в туре Винник активно занимается спортом, о чем свидетельствуют видеоролики в его Instagram.

В рамках осенней части тура Олег Винник дал 7 аншлаговых концертов в центральных и восточных областях Украины. Следующими программу "Роксолана" услышат жители Кривого Рога, Кропивницкого, Николаева, Херсона, Умани и Белой Церкви. Кульминацией тура станет концерт в столичном Дворце спорта, запланированный на 21 ноября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Олег Винник озвучил имя будущей дочери». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
октября

Китай испытал ядерное оружие

В спортзале повесили военных преступников

Американский летчик с напарником разбились во время учений в Украине

В монастыре сделали общежитие

Самое читаемое
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
Изумительное ню: фотограф показал обольстительных японок 1970-х
27
 Просмотров: 100352
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
15
 Просмотров: 57583
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище
Супруги нашли живую новорожденную девочку на кладбище Просмотров: 20547
&quot;Ждем продолжения&quot; - легендарный боксер прокомментировал бой Усика
"Ждем продолжения" - легендарный боксер прокомментировал бой Усика Просмотров: 18567
&quot;Вы что, националист?&quot; - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке
"Вы что, националист?" - преподаватель столичного вуза отказалась проводить пару на украинском языке 1 Просмотров: 15887
Знаменитости
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
Первая леди Зеленская следит за трендами в мире моды
4
 Просмотров: 6309
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера
Ефросинина не побоялась выложить в сеть фото без бюстгальтера 1 Просмотров: 6894
Правила отбора на Евровидение-2020 изменили
Правила отбора на Евровидение-2020 изменили Просмотров: 486
Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
Тина Кароль едва удержала пышную грудь в откровенном платье
5
 Просмотров: 7677
Чудо-лекарство от рака и начало реабилитации: близкие Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья звезды
Чудо-лекарство от рака и начало реабилитации: близкие Заворотнюк рассказали о состоянии здоровья звезды Просмотров: 5976
Больше всего комментируют
16
Рейтинг Зеленского резко упал
7
Адвокаты Порошенко связали Портнова с ФСБ
4
"Это болезненный компромисс" - почему правительство поддержало формулу Штайнмайера
4
В МИД объяснили, почему Эрдоган пожал руку Поклонской
3
Против Луценко открыли дело
Голосов: 38370
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua