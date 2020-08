Олег Винник и Алена Шоптенко объединили мюзикл, рок и танго на паркете "Танців з зірками"

Премьера нового сезона "Танців з зірками" состоялась 30 августа. В первом прямом эфире одна из пар проекта — Олег Винник и Алена Шоптенко — в страстном танго представила собственное прочтение знаменитого мюзикла "The Phantom Of The Opera".

В музыкальном сопровождении постановки кумир миллионов и одна из самых известных танцовщиц страны сочетали классику мюзикла и стилистику рока.

На этом фишки не закончились. Музыкант сделал то, на что до него не решался ни один из его коллег. Впервые в истории шоу Винник одновременно танцевал и пел. Артист самостоятельно исполнил вокальную партию Фантома.

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

"Это тот уникальный случай, когда утверждение номера и трека длилось буквально 10 минут. Все единогласно поддержали нашу идею. У Олега очень яркий характер и мужественный типаж. Танго — однозначно его танец. По сути, в нашей постановке он сыграл самого себя — властного соблазнителя", — рассказала Шоптенко.

Пара продемонстрировала несколько эффектных поддержек, однако решила сразу не открывать все козыри.

"Поначалу мне было страшно делать поддержки с Олегом, до тех пор, пока он не поднял меня на вытянутых руках и не сделал все сам. Первую дистанцию мы преодолели за 5 секунд", — призналась Алена.

"Я в своей жизни научился доверять профессионалам, которые в меня верят. Алена поверила в меня при первом знакомстве и я постараюсь ее не подвести", — отметил исполнитель.

30 августа на канале "1 + 1" состоялся первый прямой эфир обновленного сезона проекту "Танцы со звездами". Эфир был полон страстными и яркими танцами, кроме того не прошло и без неожиданных новостей.