Олег Винник, DZIDZIO и Серега вернутся на "Танцы со звездами"

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В это воскресенье, 24 ноября, состоится суперфинал "Танцев со звездами". Команда проекта приготовила несколько сюрпризов для зрителей. Имена звезд, которые выступят с перфомансом, держатся в тайне.

На шоу пригласили много артистов украинского шоу-бизнеса. Ведущих будет сразу несколько. На балкон вернется певец Олег Винник. Ради поддержки своих коллег по паркету на проект вернутся DZIDZIO и Серега. Они будут встречать участников после выступлений и первыми читать оценки судей. К ним также присоединится певица Ольга Горбачева и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

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На праздновании 15-летия журнала VIVA суперфиналистки шоу Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров порадовали гостей исполнением трогательного модерна, который олимпийская призерка посвятила сыну. Самая сексуальная пара третьего сезона - Даниэль Салем и Юлия Сахневич удивили чувственным вальсом, который рассказывает о долгожданной встрече после долгой разлуки.

Автор: пресс-служба Руководитель жанрового направления «Большие развлекательные шоу» «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк получил награду от журнала VIVA - «Продюсер года»

В женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования. Пользователи уже определили самую техничных пару проекта - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров. Самыми страстными считаются Ксения Мишина и Женя Кот. Их чувства и сексуальность были неотъемлемой частью всех выступлений. Народной любовью сезона стала Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.