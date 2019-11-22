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пятница, 22 ноября 2019 12:09

Олег Винник, DZIDZIO и Серега вернутся на "Танцы со звездами"
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Олег Винник снова будет ведущим
Фото: пресс-служба
Финал проекта состоится 24 ноября
DZIDZIO будет читать оценки судей
Серега со своей партнершей выбыл с проекта после третьего выпуска
Руководитель жанрового направления «Большие развлекательные шоу» «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк получил награду от журнала VIVA - «Продюсер года»

В это воскресенье, 24 ноября, состоится суперфинал "Танцев со звездами". Команда проекта приготовила несколько сюрпризов для зрителей. Имена звезд, которые выступят с перфомансом, держатся в тайне.

На шоу пригласили много артистов украинского шоу-бизнеса. Ведущих будет сразу несколько. На балкон вернется певец Олег Винник. Ради поддержки своих коллег по паркету на проект вернутся DZIDZIO и Серега. Они будут встречать участников после выступлений и первыми читать оценки судей. К ним также присоединится певица Ольга Горбачева и солистка группы "The Hardkiss" Юлия Санина.

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На праздновании 15-летия журнала VIVA суперфиналистки шоу Анна Ризатдинова и ее партнер Александр Прохоров порадовали гостей исполнением трогательного модерна, который олимпийская призерка посвятила сыну. Самая сексуальная пара третьего сезона - Даниэль Салем и Юлия Сахневич удивили чувственным вальсом, который рассказывает о долгожданной встрече после долгой разлуки.

Автор: пресс-служба
  Руководитель жанрового направления «Большие развлекательные шоу» «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк получил награду от журнала VIVA - «Продюсер года»
Руководитель жанрового направления «Большие развлекательные шоу» «1+1 Продакшн» Владимир Завадюк получил награду от журнала VIVA - «Продюсер года»

В женском суперфинале победителем станет та пара, которая наберет наибольшее количество баллов в сумме по результатам оценок судей за все выступления и зрительского голосования. Пользователи уже определили самую техничных пару проекта - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров.

Самыми страстными считаются Ксения Мишина и Женя Кот. Их чувства и сексуальность были неотъемлемой частью всех выступлений. Народной любовью сезона стала Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

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