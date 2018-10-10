Оксана Марченко ушла из "Танцев со звездами"

Сегодня стало известно, что телеведущая Оксана Марченко вынуждена покинуть проект "Танці з зірками" из-за травмы. Об этом решении звезда сообщила всем подписчикам у себя в социальной сети. Оксана Марченко рассказала о причине: перелом двух ребер, который произошел у нее во время репетиций к прямым эфирам.

"Дорогие друзья, я покидаю шоу "Танці з зірками" - это был новый интересный опыт. Есть лишь одно обстоятельство, которое заставляет меня сделать этот шаг. Во время подготовки к прямым эфирам, на репетиции, я сломала 2 ребра", - написала Оксана Марченко.

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Как сообщает телеведущая, травма произошла давно, но к врачу она не обращалась и продолжала тренировки и подготовку ради мечты своей дочери. Из-за невыносимой боли Оксана Марченко вынуждена была сделать снимки, которые показали неутешительный результат. Врачи не рекомендуют ей продолжать участие в проекте из-за рецидива, ведь ткани в местах переломов достаточно слабы. В свою очередь ведущая отказывается работать в пол силы.

Напомним, в прошлом эфире проект "Танці з зірками" покинула пара Денис Беринчик и Екатерины Белявский.