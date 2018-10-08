Еще одна пара покинула шоу "Танцы со звездами 2018"

Танцы со звездами 2018 оставили Денис Беринчик и Екатерина Белявская. Фото - ТСН

Вечером 7 октября состоялся седьмой прямой эфир шоу Танцы со звездами 2018. За право продолжать участие в проекте соревновались 8 пар. Эфир прошел под темой Вечер легенд. Организаторы назвали вечер "экватором" сезона, отметив, что это середина проекта.

После оценок жюри и зрительского голосования в "зоне риска" оказались три пары - боксер Денис Беринчик и Екатерина Белявская, телеведуяий Руслан Сеничкин и Яна Цибульская, а также певица Michelle Andrade и Евгений Кот. Покинул проект Денис Беринчик.

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Во время выступления боксер и его партнерша на паркете перевоплотились в ведьму и казака, выполнив мистический пасадобль под песню ДахиБрахи. Судьи не оценили их технику танца. И поставили паре 20 баллов.

Прошлый эфир паркет оставила фитнес-тренер Анита Луценко. Руслан Сеничкин и Денис Беринчик со своими партнершами также были в зоне риска.