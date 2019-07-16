Оконфузилась на публике: Меган Маркл показала пышный бюст в тесном платье

Герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила сеть выбором наряда на европейскую премьеру анимационного фильма "Король Лев".
На кинопоказе жена принца Гарри надела черное платье Jason Wu, которое казалось на 2 размера меньше.
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Грубый корсет лифа сдавливал пышную грудь Меган.
Платье не по размеру подчеркнуло формы герцогини и показало нежелательные складки на теле.
Недавно Меган Маркл обвинили в том, что она плохая мать.
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