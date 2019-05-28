Огласили рейтинг самых красивых женщин мира

Американский журнал Forbes создал рейтинг самых красивых женщин-знаменитостей мира.
ТОП-10 красавц издание опубликовало на официальной странице Forbes.
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Возглавила верхушку рейтинга Ханде Эрчел - модель и актриса с Турции.
Второе место получила американская манекенщица Лиза Соберано.
Бывшая звезда Disney, певица Селена Гомез заняла 3 позицию.
Ана де Армас, которая родом с Кубы, возглавила 4 место рейтинга.
Болливудская актриса Дипика Падуконе стала 5 самой красивой женщиной мира.
Nana Im Jin-Ah - корейская певица и актриса заняла 6 место.
Индийская актриса Приянка Чопра получила 7 позицию за версией Forbes.
Кэтрин Лэнгфорд заняла 6 место в списке самых красивых.
Китаянка Лин Юнь получила предпоследнюю позицию в рейтинге.
Последней в списке оказалась британская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов".
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