"Одна из самых красивых брюнеток" - Каменских сексуально позировала в крошечном бикини возле бассейна

Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских похвасталась фигурой в сети и рассказала, что хотела бы изменить в себе.

Серию соблазнительных снимков звезда опубликовала в Instagram.

По словам Каменских, девушки всегда найдут какие-то недостатки в себе, даже если прекрасно выглядят.

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"Я время от времени занимаюсь самокопанием. Здесь бы бедро по меньше, а здесь бы подкачать, а может вообще цвет волос изменить. И эта женщина внутри никогда не угомонится. С появлением соцсетей, появились так называемые идеалы, которым все хотят соответствовать", - поделилась в посте Настя.

Звезда говорит, что всегда нужно идти вперед, работать над собой и делать все с удовольствием.

"Не существует правил идеальной внешности, идеальной жизни, идеальных отношений, идеального всего. Есть так как нравится тебе. Именно это идеально", - подытожила певица.

Фолловеры в миг отреагировали на горячие снимки Насти и на ее пост.

"Любимый человек нравится и с недостатками, а в некоторых могут даже достоинства раздражать", "это так красиво, что аж глазам больно", "не нужно ничего менять, все и так прекрасно", "главное - гармония с собой", "одна из красивейших брюнеток ".

В сети появились архивные фото украинской певицы Насти Каменских и ее экс-возлюбленного Владимира Дятлова. Пара встречалась 2005 года.