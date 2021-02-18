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четверг, 18 февраля 2021 17:49

Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками
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Обладательница 2-метровых волос участвует в пикантных фотосессиях
Фото: instagram.com/alenuwka_longhair
Обладательница 2-метровых волос участвует в пикантных фотосессиях
Обладательница 2-метровых волос участвует в пикантных фотосессиях
Обладательница 2-метровых волос участвует в пикантных фотосессиях
Обладательница 2-метровых волос участвует в пикантных фотосессиях

Бизнесвумен родом из Одессы 36-летняя Елена Кравченко, которая является обладательницей двухметровых волос, поражает подписчиков пикантными фотосетами.

На фотографиях, опубликованных в Instagram, украинская Рапунцель часто позирует в нижнем белье или вообще обнажена. Кравченко недавно приняла участие в фотосессии в стиле ню. Она появилась без одежды, только интимные места прикрыла волосами. В руках держит расческу.

"Столь откровенная фотосессия у меня 1-я. Будет ли продолжение - время покажет", - подписала женщина кадр.

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Автором съемок стал фотограф Давид Дубницкий.

Одесская бизнесвумен Елена Кравченко, которая взорвала интернет длинными роскошными волосами, рассказала секреты ухода. Ее волосы достигают 2 м.

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