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среда, 09 мая 2018 22:55

Одесская Барби показала идеальные ягодицы
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Одесская Барби Валерия Лукьянова снялась в рекламе косметического средства. Девушка рекламирует скраб та специальную щетку.

Для рекламы позирует в белье, которое эффектно подчеркивает ее идеальные ягодицы.

Фотографии опубликовала на своей странице в социальной сети.

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Ранее запостила фото в бикини и дала информацию относительно того, как добиться успеха.

"Целеустремленность всегда вознаграждается. Упорство, трудолюбие и интеллектуальная работа достигает раз за разом определенной плотности и предела, после пропускает на новые уровни. Только так возможен рост.

Хороший результат может быть только после хорошей интеллектуальной и духовной работы. И не иначе, а если ты над собой не работаешь, то глупо ждать какого-либо результата", - написала ранее Лукьянова.

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