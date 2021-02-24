Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото

Певица и тренер шоу "Голос країни" 36-летняя Тина Кароль поразила поклонников экстравагантной фотографией.
Артистка предстала перед камерами в обольстительном черном платье необычного кроя, которое эффектно обнажило талию. Пикантное фото звезда разместила в Instagram.
"Это очередной скандал", - написала она.
Образ дополнила стильными босоножками и шикарной прической.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Журналисты узнали, как и сколько зарабатывает Тина Кароль
Кароль не часто встречается с родственниками. Артистка откровенно призналась, что наведывается к родным только по большим праздникам.
Комментарии