Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото

Певица и тренер шоу "Голос країни" 36-летняя Тина Кароль поразила поклонников экстравагантной фотографией.

Артистка предстала перед камерами в обольстительном черном платье необычного кроя, которое эффектно обнажило талию. Пикантное фото звезда разместила в Instagram.

"Это очередной скандал", - написала она.

Образ дополнила стильными босоножками и шикарной прической.

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Кароль не часто встречается с родственниками. Артистка откровенно призналась, что наведывается к родным только по большим праздникам.