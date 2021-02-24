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среда, 24 февраля 2021 09:45

Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото
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Певица и тренер шоу "Голос країни" 36-летняя Тина Кароль поразила поклонников экстравагантной фотографией.

Артистка предстала перед камерами в обольстительном черном платье необычного кроя, которое эффектно обнажило талию. Пикантное фото звезда разместила в Instagram.

"Это очередной скандал", - написала она.

Фото: instagram.com/tina_karol

Образ дополнила стильными босоножками и шикарной прической.

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Кароль не часто встречается с родственниками. Артистка откровенно призналась, что наведывается к родным только по большим праздникам.

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