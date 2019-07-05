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пятница, 05 июля 2019 12:30

"Очень похудела" - Настя Каменских показала фигуру в микро-бикини

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&quot;Очень похудела&quot; - Настя Каменских показала фигуру в микро-бикини
Настя Каменсикх поделилась откровенным снимком. Фото: @kamenskux

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новым соблазнительным фото в купальнике.

Снимок знаменитость опубликовала в Instagram.

Каменских демонстрировала фигуру в крохотном бикини.

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"Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но для этого нужно также научиться тщательно работать над своим телом и мыслями, никогда не останавливаться на достигнутом", - подписала пост певица.

Пользователи сети начали активно комментировать фото Каменских.

"Обожаю мотивационные посты", "ты мое вдохновение", "очень похудела", "красавица".

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Певица Настя Каменских рассказала поклонникам об отношениях с Потапом после свадьбы, которая состоялась 23 мая.

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