"Очень похудела" - Настя Каменских показала фигуру в микро-бикини

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников новым соблазнительным фото в купальнике.
Снимок знаменитость опубликовала в Instagram.
Каменских демонстрировала фигуру в крохотном бикини.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских
"Уверенность в себе помогает осуществлять мечты. Но для этого нужно также научиться тщательно работать над своим телом и мыслями, никогда не останавливаться на достигнутом", - подписала пост певица.
Пользователи сети начали активно комментировать фото Каменских.
"Обожаю мотивационные посты", "ты мое вдохновение", "очень похудела", "красавица".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Певица Настя Каменских рассказала поклонникам об отношениях с Потапом после свадьбы, которая состоялась 23 мая.
Комментарии