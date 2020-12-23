Обольстительная Тина Кунаки прогулялась по берегу только в микротрусиках

Фото: instagram.com/tinakunakey

Французская модель 23-летняя Тина Кунаки снова соблазняет своих поклонников откровенными фотографиями. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

На этот раз яркие снимки сделаны на курорте бразильского штата Баия, где отдыхает звезда. На одной из фотографий Тина позирует в воде, частично спрятав обнаженное тело в бурной пене Атлантического океана.

На другом фото модель прогуливается по берегу и повернута спиной к камере. Из одежды на девушке только микротрусики, обнаженную грудь прикрыла руками.

Поклонники засыпали Кунаки множеством комплиментов, отметив, что в модели прекрасная фигура.

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Французский актер Венсан Кассель и модель Тина Кунаки поженились в августе 2018 года. В апреле 2019 у супругов родилась дочь. Для Касселя это уже второй брак: ранее был женат на актрисе Монике Белуччи.