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четверг, 27 августа 2020 15:25

Обольстительная Каменских позировала в полупрозрачном халате
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Стройная Каменских опять поразила подписчиков.
Фото: instagram.com/kamenskux
Стройная Каменских опять поразила подписчиков.
Стройная Каменских опять поразила подписчиков.
Каменских с мужем Алексеем Потапенкоv, известным под псевдонимом Потап
Стройная Каменских опять поразила подписчиков.

Певица 33-летняя Настя Каменских, также известная под псевдонимом NK, постоянно поражает подписчиков эффектными и откровенными фото. Звезда публикует снимки в своем Instagram.

Каменских показала фото, на котором одета в черный кружевной халат, который подчеркивает стройные ноги и соблазнительные формы артистки. Артистка позирует в ванной комнате.

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"Любовь к себе, спорт, правильное питание и правильный уход - все это делает женское тело красивым и подтянутым", - подписала фото певица.

Как употреблять фрукты и ягоды так, чтобы не толстеть, рассказала певица Настя Каменских, которую также знают как NK. Советами правильного питания она поделилась на своей странице в Instagram.

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