Обольщает и очаровывает: показали до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли

Звездный фотограф Шон Макколл показал до сих пор неизвестные снимки юной Анджелины Джоли с фотосессии 1991 года.

Тогда звезде было всего 16 лет, и она только начинала свою карьеру.

На фотосессии еще совсем молодая Джоли показана в загадочном и одновременно соблазнительном образе. Звезда показывает невероятную способность только взглядом рассказать историю, которая захватит каждого.

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