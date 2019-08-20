Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья

Украинская певица Тина Кароль шокировала сеть откровенным нарядом для выступления на сцене.
Видео и фото появились на фан-аккаунтах знаменитости в Instagram.
Звезда выступала на фестивале украинской песни во Львове.
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На Тени была розовая макси-платье с глубоким декольте от шеи до талии, которое эффектно подчеркнуло и обнажило пышный бюст. Кароль во платье не надела нижнее белье.
Сторонники Тины разделились на 2 лагеря: одни пришли в восторг от выбора платья, другие - считали такой наряд слишком откровенным
"Невероятная в любом образе", "На Пугачеву похожа", "Еще бы трусы сняла", "А почему не голая?", "Выглядит, как силикон", "Королева", "Богиня спустилась с небес", - пишут они.
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Недавно певица Тина Кароль порадовала сеть обольстительным снимком. Черно-белую фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.
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