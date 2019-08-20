Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья

Фото: @tinakarol_fantina

Украинская певица Тина Кароль шокировала сеть откровенным нарядом для выступления на сцене.

Видео и фото появились на фан-аккаунтах знаменитости в Instagram.

Звезда выступала на фестивале украинской песни во Львове.

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На Тени была розовая макси-платье с глубоким декольте от шеи до талии, которое эффектно подчеркнуло и обнажило пышный бюст. Кароль во платье не надела нижнее белье.

Сторонники Тины разделились на 2 лагеря: одни пришли в восторг от выбора платья, другие - считали такой наряд слишком откровенным

"Невероятная в любом образе", "На Пугачеву похожа", "Еще бы трусы сняла", "А почему не голая?", "Выглядит, как силикон", "Королева", "Богиня спустилась с небес", - пишут они.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tinakarol_fantina) 17 Авг 2019 в 2:01 PDT

Недавно певица Тина Кароль порадовала сеть обольстительным снимком. Черно-белую фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.