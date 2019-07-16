Обнаженные ягодицы и тапки-сланцы: Maruv подразнила новым снимком с отдыха

Эпатажная украинская певица Maruv (настоящее имя Анна Корсун) похвасталась поклонникам новым образом.

Снимок артистка опубликовала на своей странице. В кадре позирует в леопардовом боди и черных мини-шортах, которые обнажают ягодицы. Дополнила образ тапками-сланцами и солнцезащитными очками. Соответствующий снимок певица опубликовала в Instagram-stories.

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На фото она стоит вполоборота к камере. Акцент сделала на пятой точке.

Автор: instagram.com/maruvofficial Maruv обнажила ягодицы в откровенных шортах

Maruv порадовала фанатов новым загадочным фото. На нем звезда лежит на песчаном пляже в купальнике по пояс в воде.