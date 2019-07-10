Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза

Звезды украинского шоубизнеса любят привлекать к себе внимание не только творчеством. Знаменитости часто делятся соблазнительными снимками в сети, чем вызывают шквал обсуждений, критики или одобрения.
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Селебрити не устают показываться в откровенных купальниках, сексуальном белье или вовсе без него.
Gazeta.ua создала подборку самых "горячих" звезд украинского шоубиза.
Недавно украинская певица Тина Кароль порадовала поклонников соблазнительным снимком.
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