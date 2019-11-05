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вторник, 05 ноября 2019 17:34

Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку Harper's Bazaar
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Голливудская актриса Анджелина Джоли порадовала поклонников фотосессией.

Фото звезда украсило новый выпуск американского Harper's Bazaar. На страницах глянца 44-летняя Анджелина Джоли полностью обнаженная, прикрыла пикантные места прозрачным тюлем.

В интервью журналу женщина рассказала, что учится у своих детей быть сильной и вновь обрести свое истинное "я".

"Та часть нас, которая свободна, дикая, открытая, интересная, может быть подавлена ​​самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне вновь обрести подлинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь в них быть сильной. мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", - выразила мнение Джоли.

Полностью разделась британская модель и актриса Кара Делевинь для откровенной фотосессии с креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустейном.

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