Обнаженная Анджелина Джоли украсила обложку Harper's Bazaar

Голливудская актриса Анджелина Джоли порадовала поклонников фотосессией.
Фото звезда украсило новый выпуск американского Harper's Bazaar. На страницах глянца 44-летняя Анджелина Джоли полностью обнаженная, прикрыла пикантные места прозрачным тюлем.
В интервью журналу женщина рассказала, что учится у своих детей быть сильной и вновь обрести свое истинное "я".
"Та часть нас, которая свободна, дикая, открытая, интересная, может быть подавлена самой жизнью или болью. Мои дети знают мою истинную сущность, они помогли мне вновь обрести подлинное "я" и принять его. Они многое пережили. Я учусь в них быть сильной. мы, родители, призываем наших детей принять себя такими, какие они есть. они смотрят на нас и хотят, чтобы мы сделали то же самое", - выразила мнение Джоли.
Полностью разделась британская модель и актриса Кара Делевинь для откровенной фотосессии с креативным директором модного дома Balmain Оливье Рустейном.
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