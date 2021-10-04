Обложку Playboy украсил мужчина в боди, с ушами кролика и на каблуках

Для digital-обложки октябрьского номера Playboy позировал филиппинский бьюти-блогер и инфлюенсер 23-летний Брэтман Рок. Мужчина снялся в дерзком образе.

Черно-белые снимки, на которых предстал в боди, колготках и на каблуках, опубликовал в Instagram. Образ дополнил ушами кролика и белым пушистым хвостом.

Фото: instagram.com/bretmanrock

Автором фотографий является американский музыкант Брайан Зифф, который стал фотографом и цифровым художником. Playboy также опубликовал бэкстейдж со съемок.

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View this post on Instagram Публикация от Playboy (@playboy)

Брэтман Рок - звезда Instagram, YouTube и Vine. За его жизнью в сети следят более 17,7 млн подписчиков. Получил известность сначала на YouTube и Vine. Впоследствии выпустил собственную линию косметики и часто публиковал обучающие видео по макияжу. Обложка журнала Playboy - не первая в жизни Рока. В 2019 году он украсил обложку Gay Times.