Объявили имя первого участника нового сезона "Танцев со звездами"

Начинается работа над пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами", выходящей на телеканале "1 + 1".

Сегодня начался традиционный ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона будут передавать танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу.

Автор: instagram.com/jamalajaaa Джамала станет участницей шоу "Танцы со звездами"

Стало известно, что первой участницей станет певица Джамала. Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram.

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"Этот год для меня - новый этап, полный экспериментов и испытаний. В нем столько всего, что я никогда не делала раньше, я никогда не танцевала профессионально, не занималась с тренером. Хотя те, кто был на моих концертах, подтвердят - я обожаю выражать свои слова, музыку движениями. Я танцую каждую свою эмоцию руками, ногами, как умею, как мне подсказывает тело. Но у меня будет шанс научиться, вывести танцевальные скиллы на новый уровень, ведь я участник нового сезона шоу "Танцы со звездами" на телеканале 1 + 1. Конечно, будут взлеты и падения. Но буду очень ждать, что вы меня поддержите во всех моих проявлениях. До встречи на танцах ", - написала Джамала о своем участии в" танцах со звездами ".

Со своей стороны артистка передала вызов певцу Фаготу. Примет ли он эстафету пока неизвестно.

Артистка 37-летняя Джамала снялась в откровенной фотосессии. Звезда позировала без бюстгальтера. На серии фотографий, опубликованной в Instagram, певица предстала в белых джинсах, кроссовках и пиджаке пудрового цвета.