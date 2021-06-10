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четверг, 10 июня 2021 09:36

Джамала обнажила грудь в новой фотосессии
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Артистка 37-летняя Джамала снялась в откровенной фотосессии. Звезда позировала без бюстгальтера.

На серии фотографий, опубликованной в Instagram, певица предстала в белых джинсах, кроссовках и пиджаке пудрового цвета. Соблазнительный образ дополнила украшениями. Фотосессию устроила на деревянном стуле.

Певица Джамала устроила фотосессию без бюстгальтера
Фото: instagram.com/jamalajaaa
Певица Джамала устроила фотосессию без бюстгальтера
Певица Джамала устроила фотосессию без бюстгальтера
Певица Джамала устроила фотосессию без бюстгальтера
Певица Джамала устроила пикантную фотосессию

"Становится жарко", - подписала фото исполнительница.

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Автором горячих снимков является фотограф Анна Грабарская.

Популярная украинская певица Джамала появилась в новом стильном образе. Знаменитость надела атласный костюм с глубоким декольте, открытой спиной и вырезом в зоне живота. Наряд белого цвета артистка дополнила аксессуарами - на ее руках много разных браслетов, а на шее - медальон. Она также сделала прическу из множества косичек и надела интересные серьги в виде шпильки.

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