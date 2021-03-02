"Нянчить не собираюсь". Экс-жена динамовца рассказала, какой будет свекровью

Президент львовского футбольного клуба "Лион" и экс-жена бывшего динамовца Николая Морозюка Ирина рассказала, как воспитывает ребенка и какой будет свекровью. Она опубликовала сообщение, в котором описала правила, которых придерживается ее сын 5-летний Илья.

Она поделилась этим со своими подписчиками в Instagram.

"Буду той свекровью, которая не будет считать невестку "картошкой". У моего сына есть несколько основных правил по поводу девушек. С девочкой, девушкой, женщиной любого социального статуса и внешнего вида нельзя спорить, ругаться, обижаться на них, повышать голос и, конечно, никакого физического насилия, кроме того, что она сама захочет темной ночью", - написала Морозюк.

Фото: instagram.com/irina_moroziuk

Женщина отметила, что мужчина должен дарить подарки, заботу и ничего не ждать взамен.

"Материальное положение его семьи зависит только от него. Женщина хочет работать - хорошо, не захочет - тоже хорошо", - добавила она.

Также Морозюк поделилась мыслями о будущей невестки.

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"Он имеет право выбрать себе любую невесту независимо от возраста, внешности, национальности и т. д. Меркантильную, с сиськами или без, с одним золотым зубом или даже без него. Для меня это совершенно неважно. Потому что все его победы или поражения в личной жизни - это его проблемы и только ему за это отвечать. Главное - не "залететь" в 16, потому что я толпу детей нянчить не собираюсь", - рассказала она.

Бывшая жена экс-динамовца Николая Морозюка Ирина не упускает шанса показать прелести в откровенных образах. Президент львовского футбольного клуба "Лион" показала очередное эротическое фото с отдыха в Турции. Морозюк позирует в золотистом лифе от купальника и джинсовых шортах.