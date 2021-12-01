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среда, 01 декабря 2021 12:16

"Нужно давать второй шанс" - Нина Матвиенко передумала разводится

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Народная артистка Украины Нина Матвиенко призналась, что не планирует разводится с Петром Гончаром. Певица, которая в начале ноября ошеломила признанием о разводе, сожалеет о сказанном.

Автор: instagram.com/tonya_matvienko
  Артистка Нина Матвиенко объявила, что не будет разводиться
Артистка Нина Матвиенко объявила, что не будет разводиться

По ее словам, новость о разрыве отношений "люди сильно раздули". Об этом рассказала в программе "ЖВЛ".

"Мы не будем разводиться. Не дождетесь. Я европейка. Я украинка. Поругались. Надо давать второй шанс. Это произошло, потому что много людей в доме. Не выдержал он, а потом я", - поделилась звезда.

Матвиенко не исключает и того, что они с мужем будут снова жить под одной крышей.

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"Люди лечатся. Какая-то переоценка происходит. Он сказал, когда Тоня (дочь супругов. - Gazeta.ua) выберется, вернется. Это же его дом", - добавила певица.

Исполнитель Арсен Мирзоян вместе с Тоней Матвиенко и детьми живет в большом доме тещи Нины Матвиенко. Но певец признался, что пара решила жить отдельно. По словам Мирзояна, жить в одном доме с народной артисткой ему удобно. Но супруги решили обустроить собственное жилье.

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