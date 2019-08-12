"Ну что, жируха?" - Аlyona Аlyona показала, как выглядела до популярности, и рассказала об издевательствах в школе

Фото: @alyona.alyona.official

Украинская рэп-певица 28-летняя Аlyona Аlyona откровенно рассказала о буллинге и издевательствах в школе из-за избыточного веса.

Историей с детства и архивными фото знаменитость поделилась с подписчиков в Instagram.

По словам звезды, в ее жизни есть много моментов, которые забыть невозможно.

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"В годы начальной школы к нам из крупных городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в различных персонажей - графинь, принцесс, снежных королев. В актовом зале собирался поток детей и все по очереди фотографировались. Все это время с меня все смеялись и говорили кучу обидных слов, типа "что, жируха, не влезаешь?", "ты только не меряй, а то костюм треснет и нам не в чем будет фоткаться", "костюм мачехи для тебя не привезли?". Это было морально тяжело", - призналась рэперша.

Алена посоветовала, что бояться и стыдиться себя не стоит. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели.

Рэперша попросила поклонников делиться своими историями и пожелала не терять веру в себя.

Недавно исполнительница Аlyona Аlyona показала, как выглядела в детстве. На фото будущая звезда хип-хопа стоит в окружении друзей.