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понедельник, 12 августа 2019 13:46

"Ну что, жируха?" - Аlyona Аlyona показала, как выглядела до популярности, и рассказала об издевательствах в школе
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alyona alyona показала, как выглядела в детстве
Фото: @alyona.alyona.official
alyona alyona показала, как выглядела в детстве
alyona alyona показала, как выглядела в детстве
alyona alyona показала, как выглядела в детстве

Украинская рэп-певица 28-летняя Аlyona Аlyona откровенно рассказала о буллинге и издевательствах в школе из-за избыточного веса.

Историей с детства и архивными фото знаменитость поделилась с подписчиков в Instagram.

По словам звезды, в ее жизни есть много моментов, которые забыть невозможно.

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"В годы начальной школы к нам из крупных городов приезжали фотографы с костюмами для переодевания в различных персонажей - графинь, принцесс, снежных королев. В актовом зале собирался поток детей и все по очереди фотографировались. Все это время с меня все смеялись и говорили кучу обидных слов, типа "что, жируха, не влезаешь?", "ты только не меряй, а то костюм треснет и нам не в чем будет фоткаться", "костюм мачехи для тебя не привезли?". Это было морально тяжело", - призналась рэперша.

Алена посоветовала, что бояться и стыдиться себя не стоит. Надо оставаться самим собой и двигаться к своей цели.

Рэперша попросила поклонников делиться своими историями и пожелала не терять веру в себя.

Недавно исполнительница Аlyona Аlyona показала, как выглядела в детстве. На фото будущая звезда хип-хопа стоит в окружении друзей.

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