"Новый" Зеленский рассказал, как попал в "Квартал" из-за розыгрыша от имени президента

Юрий Великий рассказал историю, как разыграл Кошевого по телефону. Фото: https://telekritika.ua

Новый актер "Квартала 95" Юрий Великий, который стал пародистом Владимира Зеленского, рассказал, как попал в состав студии.

Мужчина поделился в эфире "Завтрака с 1+1", что разыграл Евгения Кошевого от имени президента.

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"Я позвонил Кошевому и голосом Зеленского сказал:" Жека, Юру возьмите в "Квартал" вместо меня". Женя ответил: "Да он лысый. Зачем нам еще один лысый?". Я его продолжал просить позвонить и пригласить в "Квартал". Через 2 минуты мне позвонил Кошевой и предложил встретиться", - рассказывал Великий.

Актер признался, что долго готовился к встрече, даже красиво оделся.

"Первое, что мне сказал Кошевой: "Юрчик, когда звонишь голосом президента, пожалуйста, делай это не со своего телефона ", - рассказал новый актер "Квартала".

Недавно актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой назвал имя кандидата, который, скорее всего, заменит Владимира Зеленского. К творческой команды "Вечернего квартала" присоединится бывший участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий.