"Новогоднюю ночь встречаю на сцене". Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники

Звезды украинского шоу-бизнеса поделились традициями празднования Нового года и Рождества. Артисты рассказали, что новогодние праздники они должны отмечать в семейном кругу.

Певица Tarabarova встречает Новый год на сцене, но 1 января встречается с семьей.

"Новый год для меня - это семейный праздник. 1 января наша семья садится за праздничный стол. У нас он особенный - рыбный: на столе обязательно должна быть фаршированная щука. А в доме - большая сосна, которую приносит папа и она стоит до весны", - рассказала артистка.

Исполнитель Роман Скорпион отметил, что для него Рождество - это семейный праздник. Также он поделился воспоминаниями из детства.

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"Это чувство радости, семейного уюта, покоя, состояние душевной теплоты. И это единственный праздник, когда у меня нет корпоративов и его можно провести с семьей. Традиционно еще с детства на Сочельник мы готовим 12 блюд и обязательно главным блюдом является кутья, которую делала моя мама. Когда мамы не стало, миссия хозяйки легла на сестру, она знает, что я очень люблю голубцы с картофелем и белыми грибами. Это блюдо для меня номер 1, поэтому всегда готовит ее. А еще мы колядуем, хотя когда были маленькими - это было целое действо. После ужина одевались тепло, бегали по соседям и под окном колядовали. Каждый имел свою территорию и там колядовал, а нам за это платили по 25 коп., А 50 коп. давали богатые. Новогоднюю ночь я всегда встречаю на сцене и это круто, когда все поднимают бокалы и кричат ​​"С Новым годом", - вспоминает Скорпион.

Артистка Navka сказала, что Рождество - это ее любимый праздник.

"Ни День рождения, ни День влюбленных, ни даже Пасха не разжигают во мне такое тепло и приятные детские воспоминания. Именно поэтому у меня есть несколько традиций празднования этих праздников. Наш рождественский стол обычно состоит из 12 постных блюд. Когда-то мы клали под скатерть сено, потому что это древний обычай. Сено обещает, что в новом году в доме будет царить изобилие. Кроме традиции праздничного стола, у нас есть еще одна. Сразу после застолья, мы сажаем в машину детей и возим их к родным на колядование. Додерживаемся ее уже много лет", - поделилась певица.

Фото: предоставлено пиар-агентом артиста

Певец Ivan Navi тоже заметил, что Рождество для него семейный праздник.

"Как правило, праздную Новый год на сцене. На Рождество традиционно всей семьей мы съезжаемся в город Жовква, что возле Львова. Начали эту традицию 3 брата, 1 из которых был мой дедушка. Моя семья очень поющая, поэтому всегда колядовали, играли на аккордеоне. Когда мне исполнилось 12 лет, я тоже научился играть на этом музыкальном инструменте и с тех пор всегда беру аккордеон с собой на праздники. Это уже тоже стало традицией", - говорит артист.

Исполнительница Yatsuta рассказала, что ее любимым днем ​​в году является Новый год.

"Это настоящий семейный праздник. Всегда с нетерпением жду 31 декабря, ведь я все еще как ребенок в ожидании чуда в новогоднюю ночь. Мы всегда собираемся большой семьей дома: взрослые приносят свои "коронные" блюда, а дети тем временем играют. Ждем в гости Деда Мороза с подарками. Также одной из традиций встречи Нового Года является запуск салютов. Это всегда завораживает не только детей, но и взрослых. Несмотря на то, что мы всегда празднуем Новый год дома, мы все равно выбираем себе самые красивые наряды, делаем прически, макияж, чтобы в новом году всегда быть красивыми и счастливыми", - поделилась певица.

Артист Vaha отметил, что любит застолья на новогодние праздники.

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"Профессия артиста требует от тебя жертв, поэтому последние 6-7 лет я встречал Новый год на корпоративах. У нас, как у грузин, одна из главных традиций - приготовления козинаков. Еще на столе обязательно должно быть домашнее грузинское вино. Мы любим застолья, потому что у нас есть определенная очередность тостов. Первый тост всегда говорит старший в семье - мой папа. А еще наши застолья всегда заканчиваются песнями, потому что любим петь. У нас в Грузии есть одна чудесная традиция. Есть такое понятие, как меквле - человек, который заходит в дом первым после начала Нового года (00:00). Если к тебе в гости зайдет человек, положительно настроен к твоей семьи, то год будет добрым. Важно, чтобы гость приходил в дом с какими-то вкусностями: тогда год будет сладким", - говорит певец.

Ведущий Александр Педан поделился воспоминаниями про самый плохой Новый год. Он отметил, что раньше часто работал в новогоднюю ночь.