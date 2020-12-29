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вторник, 29 декабря 2020 17:09

"Новогоднюю ночь встречаю на сцене". Украинские артисты рассказали, как отмечают зимние праздники
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Звезды украинского шоу-бизнеса поделились традициями празднования Нового года и Рождества. Артисты рассказали, что новогодние праздники они должны отмечать в семейном кругу.

Певица Tarabarova встречает Новый год на сцене, но 1 января встречается с семьей.

"Новый год для меня - это семейный праздник. 1 января наша семья садится за праздничный стол. У нас он особенный - рыбный: на столе обязательно должна быть фаршированная щука. А в доме - большая сосна, которую приносит папа и она стоит до весны", - рассказала артистка.

Исполнитель Роман Скорпион отметил, что для него Рождество - это семейный праздник. Также он поделился воспоминаниями из детства.

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"Это чувство радости, семейного уюта, покоя, состояние душевной теплоты. И это единственный праздник, когда у меня нет корпоративов и его можно провести с семьей. Традиционно еще с детства на Сочельник мы готовим 12 блюд и обязательно главным блюдом является кутья, которую делала моя мама. Когда мамы не стало, миссия хозяйки легла на сестру, она знает, что я очень люблю голубцы с картофелем и белыми грибами. Это блюдо для меня номер 1, поэтому всегда готовит ее. А еще мы колядуем, хотя когда были маленькими - это было целое действо. После ужина одевались тепло, бегали по соседям и под окном колядовали. Каждый имел свою территорию и там колядовал, а нам за это платили по 25 коп., А 50 коп. давали богатые. Новогоднюю ночь я всегда встречаю на сцене и это круто, когда все поднимают бокалы и кричат ​​"С Новым годом", - вспоминает Скорпион.

Артистка Navka сказала, что Рождество - это ее любимый праздник.

"Ни День рождения, ни День влюбленных, ни даже Пасха не разжигают во мне такое тепло и приятные детские воспоминания. Именно поэтому у меня есть несколько традиций празднования этих праздников. Наш рождественский стол обычно состоит из 12 постных блюд. Когда-то мы клали под скатерть сено, потому что это древний обычай. Сено обещает, что в новом году в доме будет царить изобилие. Кроме традиции праздничного стола, у нас есть еще одна. Сразу после застолья, мы сажаем в машину детей и возим их к родным на колядование. Додерживаемся ее уже много лет", - поделилась певица.

Ivan Navi рассказал, как отмечает новогодние праздники
Фото: предоставлено пиар-агентом артиста
Роман Скорпион рассказал, как отмечает новогодние праздники
Vaha рассказал, как отмечает новогодние праздники
Navka рассказала, как отмечает новогодние праздники
Tarabarova рассказала, как отмечает новогодние праздники

Певец Ivan Navi тоже заметил, что Рождество для него семейный праздник.

"Как правило, праздную Новый год на сцене. На Рождество традиционно всей семьей мы съезжаемся в город Жовква, что возле Львова. Начали эту традицию 3 брата, 1 из которых был мой дедушка. Моя семья очень поющая, поэтому всегда колядовали, играли на аккордеоне. Когда мне исполнилось 12 лет, я тоже научился играть на этом музыкальном инструменте и с тех пор всегда беру аккордеон с собой на праздники. Это уже тоже стало традицией", - говорит артист.

Исполнительница Yatsuta рассказала, что ее любимым днем ​​в году является Новый год.

"Это настоящий семейный праздник. Всегда с нетерпением жду 31 декабря, ведь я все еще как ребенок в ожидании чуда в новогоднюю ночь. Мы всегда собираемся большой семьей дома: взрослые приносят свои "коронные" блюда, а дети тем временем играют. Ждем в гости Деда Мороза с подарками. Также одной из традиций встречи Нового Года является запуск салютов. Это всегда завораживает не только детей, но и взрослых. Несмотря на то, что мы всегда празднуем Новый год дома, мы все равно выбираем себе самые красивые наряды, делаем прически, макияж, чтобы в новом году всегда быть красивыми и счастливыми", - поделилась певица.

Артист Vaha отметил, что любит застолья на новогодние праздники.

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"Профессия артиста требует от тебя жертв, поэтому последние 6-7 лет я встречал Новый год на корпоративах. У нас, как у грузин, одна из главных традиций - приготовления козинаков. Еще на столе обязательно должно быть домашнее грузинское вино. Мы любим застолья, потому что у нас есть определенная очередность тостов. Первый тост всегда говорит старший в семье - мой папа. А еще наши застолья всегда заканчиваются песнями, потому что любим петь. У нас в Грузии есть одна чудесная традиция. Есть такое понятие, как меквле - человек, который заходит в дом первым после начала Нового года (00:00). Если к тебе в гости зайдет человек, положительно настроен к твоей семьи, то год будет добрым. Важно, чтобы гость приходил в дом с какими-то вкусностями: тогда год будет сладким", - говорит певец.

Ведущий Александр Педан поделился воспоминаниями про самый плохой Новый год. Он отметил, что раньше часто работал в новогоднюю ночь.

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