Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов

Фанаты увидели оптическую иллюзию на фото звездной пары. Фото: instagram.com

Молодожены Потап и Настя Каменских смутили фанатов фото с медового месяца, который они проводит в Турции.

На фотографии со страницы Потапа в Instagram супруги сидят в такой позе, что не сразу понятно, где чьи ноги.

Выглядит, будто у Потапа стройные бритые ноги. А вот Настя имеет густую шевелюру и немного странную позу.

"Будто у Алексея стройные и бритые ножки", "Показалось", "Сначала показалось, что Настя сломалась", "Потап ножки протянул, а Настя на корточках", - отмечают в комментариях.

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23 мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьба артисты сыграли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай. 25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.