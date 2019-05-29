Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 180
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
4 Просмотров: 5094
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
11 Просмотров: 5004
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2061
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3384
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4275
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4626
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2322
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3780
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4158
Фото
Все фото
6
5
4
4
5
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе
Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе
Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире
Огромные губы и тонкие носы: как выглядели бы звёзды прошлого в современном мире
Видео
Все видео
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Как прошел концерт "Океана Эльзы" в Киеве
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Показали трейлер нового "Терминатора" со Шварценеггером
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
Где и когда состоится свадьба Насти Каменских и Потапа
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
На Шварценеггера напали во время выступления в Африке
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Латексный костюм и пилон: MARUV выпустила новый клип
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2061
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 666
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6732
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 3006
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 1269
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
среда, 29 мая 2019 12:26

Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов

  Комментировать
Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов
Фанаты увидели оптическую иллюзию на фото звездной пары. Фото: instagram.com

Молодожены Потап и Настя Каменских смутили фанатов фото с медового месяца, который они проводит в Турции.

На фотографии со страницы Потапа в Instagram супруги сидят в такой позе, что не сразу понятно, где чьи ноги.

Выглядит, будто у Потапа стройные бритые ноги. А вот Настя имеет густую шевелюру и немного странную позу.

"Будто у Алексея стройные и бритые ножки", "Показалось", "Сначала показалось, что Настя сломалась", "Потап ножки протянул, а Настя на корточках", - отмечают в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как мало нужно для счастья! @kamenskux #honeymoon #happy#счастье

Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голые женские прелести и Бэтмен: оптические иллюзии обманывают людей

23 мая Потап и Настя Каменских стали мужем и женой. Свадьба артисты сыграли в одном из загородных ресторанных комплексов под Киевом. На празднике выступали как сами молодожены, так и их гости: Тина Кароль, Верка Седючка и даже крестная невесты Алла Кудлай.

25 мая пара на частном самолете улетела в свадебное путешествие в Турцию.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новое фото Потапа с Каменских озадачило фанатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
мая

Как проходила промышленная выставка в Киеве в 1913-м

Россияне сбили украинский вертолет: погибли 11 солдат и генерал Кульчицкий

Потеря аппетита - признак болезни

Альпинистов наградили рыцарскими титулами

Погода покажет, каким будет лето - сегодня Федора Житника

55 лет в цветении: уникальный ботанический сад празднует годовщину

Самое читаемое
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 6 Просмотров: 118609
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 39378
&quot;Это танк?&quot;: сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
"Это танк?": сеть отреагировала на первую поездку Зеленского на фронт
11
 1 Просмотров: 22645
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
Жуткое убийство 5-летней девочки: родители сожгли ребенка в печи
5
 Просмотров: 20422
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
Каменских взбудоражила сеть откровенными фото с медового месяца
4
 Просмотров: 16969
Знаменитости
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
Супруги Бабкины снялись без белья в провокационной съёмке
6
 Просмотров: 45
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
Пышнотелая Эшли Грэм снялась в соблазнительной рекламе бикини
5
 Просмотров: 2079
Кит Харингтон запил после съемок "Игры престолов"
Кит Харингтон запил после съемок "Игры престолов" Просмотров: 261
Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
Кристен Стюарт пришла без нижнего белья на шоу Chanel
4
 Просмотров: 3267
Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе
Sonya Kay примерила откровенные образы в новом клипе
4
 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
22
У вас 3 дня - Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
11
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
6
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
6
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
4
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Голосов: 35168
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua