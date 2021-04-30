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пятница, 30 апреля 2021 18:59

Новая "Холостячка": интересные факты из личной жизни и карьеры Златы Огневич
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Героиней второго сезона реалити "Холостячка" стала украинская артистка 35-летняя Злата Огневич. Звезда рассказала, что популярность мешает создать крепкие романтические отношения. Она считает, что на проект сможет встретить мужчину мечты.

Как певица создавала карьеру и какие отношения заставили ее обратиться к психотерапевту, рассказывает Gazeta.ua.

Злата Огневич стала новой "Холостячкой"
Фото: instagram.com/zlata.ognevich
Злата Огневич стала новой "Холостячкой"
Злата Огневич стала новой "Холостячкой"
Злата Огневич стала новой "Холостячкой"
Злата Огневич стала новой "Холостячкой"

Будущая знаменитость родилась 12 января 1986 года в российском Мурманске. Настоящее имя - Инна Бордюг. Она хотела, чтобы сценический псевдоним был связан с ее корнями. Ее отец - военный хирург, а мать - учительница. Когда девочке было 5 лет, семья переехала в Крым и поселилась в городе Судак. Там Огневич начала заниматься музыкой, ведь ее детской мечтой было стать артисткой.

Новая "Холостячка" рассказывала, что в детстве была хулиганкой: часто портила ремонт дома, грызла мамины туфли и резала вещи. Также она летние каникулы проводила у бабушки в деревне - пасла коз и коров.

В школьные годы в Огневич не было поклонников. А идеалом красоты для нее были азиатские женщины, на которых она хотела быть похожей.

В 18 лет певица поступила в Киевский институт музыки им. Глиэра по специализации "Жжазовый вокал". Во время учебы Огневич была вокалисткой Государственного ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Украины, а также участницей латин-бенда.

2011-го одержала победу на фестивале Crimea Music Fest. В 2013 году представляла Украину на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" и заняла третье место. После этого к ней пришла известность. Ее песни постоянно звучали на радиостанциях. В видео ниже собраны наиболее известные треки Огневич.

Певицу выбрали народным депутатом Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко. Ее назначили председателем подкомитета по вопросам творческой деятельности, искусства, культурно-просветительской политики Комитета Верховной Рады Украины по вопросам культуры и духовности. Год спустя - в ноябре 2015 года - сложила полномочия нардепа.

2018 года Огневич приняла участие в танцевальном шоу "Танці з зірками". Ее партнером был Дмитрий Жук, но во втором выпуске певица покинула проект согласно голосованию. Также она выступала в "Голосі країни". А в этом году выиграла в шоу "Маске". В финальном выпуске выяснилось, что именно Огневич скрывалась под маской Солнца.

Певица рассказывала в одном из интервью, что она - доверчивая и легко впускает мужчину в свое сердце. Она отметила, что ей "везет на подонков". Последние отношения разочаровали ее в мужчинах. Огневич была в насильственных отношениях: ее бывший был абьюзером. После того, как пара рассталась, женщине пришлось обратиться к психотерапевту.

"Когда мы с ним расходились, он мне сказал, что я бездарь, что я некрасивая, что у меня плохая фигура, и ничего у меня не получится. Я приобрела себе кучу комплексов", - рассказывала тогда артистка.

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Она заявляла, что готова к искусственному оплодотворению, если не сможет до 40-42 лет встретить того, с кем захочет иметь семью. И певица надеется, что сможет найти такого мужчину в романтическом реалити.

Организаторы реалити-шоу "Холостячка" рассекретили имя героини второго сезона. Ею стала артистка и представительница Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение" 35-летняя Злата Огневич.

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